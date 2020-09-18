Губернатор Камчатки осмотрел первое российское краболовное судно

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов посетил первое российское судно-краболов «Русь», построенный по государственной программе инвестиционных квот для работы в дальневосточных акваториях.

На Находкинском судоремонтном заводе в Приморском крае строятся еще шесть таких судов, сообщается на сайте правительства Камчатского края.

Солодов пообщался с экипажем краболова и узнал, как проходит подготовка к следующему рейсу. Кроме того, совместно с руководством компании-судовладельца ООО «Антей» обсудил перспективы загрузки портовых мощностей региона крабовиками.

«Спрос именно на живого краба в мире растет, и в перспективе прогнозируется его дальнейшее увеличение. Для нас на Камчатке важно, чтобы те рабочий места, которые создаются предприятиями, занимающимися добычей водных биоресурсов, в том числе крабов, были доступны для жителей края. Кроме того, важно, чтобы больше перевалки осуществлялось на полуострове. Эти вопросы мы обсудили сегодня с представителями группы компаний «Антей», договорились об их совместной проработке, в том числе используя возможности Северного морского пути. В основном это направление будет нацелено на мороженый краб, – это второй сегмент, – поскольку так серьезно удешевляется доставка в европейскую часть Российской Федерации и зарубежные страны Европы», – отметил Владимир Солодов.

Помимо того, что «Русь» оснащена по последнему слову техники, судно приспособлено для поставки на берег уловов краба в живом виде и производства мороженой продукции: цельного краба и крабовых конечностей. Деликатесы здесь добывают конусными ловушками «японского» типа. Улов перегружается в корзины и транспортируется в охлажденной забортной воде в специальных термоизолированных цистернах - RSW-танках.

«Русь» была спущена на воду в этом году и уже прошла промысловые испытания в Баренцевом море.

«Предварительно результаты неплохие. Судно совершило два пробных рейса на северном бассейне Баренцева моря: результаты достаточно обнадёживающие. Сейчас судно перешло в Петропавловск, готовится к очередному рейсу и продолжению промысла уже в дальневосточном бассейне. Выход запланирован на следующую неделю», – рассказал генеральный директор ООО «Антей» Андрей Поломарь.

Добавим, ООО «Антей» – одна из крупнейших российских компаний на Дальнем Востоке по добыче и переработке краба и рыбы. Она владеет 17 судами типа средний рыболовный траулер морозильный, одно из которых – СРТМ «Валерий Маслаков» – зарегистрировано в порту Петропавловск-Камчатский.