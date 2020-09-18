Кремль опроверг получение прошения белгородского губернатора об отставке

Прошение губернатора Белгородской области Евгения Савченко об отставке пока не поступало в Кремль, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, мы пока ничего не получали на этот счет. Видимо, будут контакты осуществляться с тем, чтобы прояснить ситуацию», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос, была ли принята отставка Савченко.

Напомним, в четверг в пресс-службе регионального правительства сообщили, что глава Белгородской области Евгений Савченко заявил о намерении досрочно сложить полномочия.