В Общественной палате оценили предложение удвоить штрафы для цифровых монополистов

«Повышение штрафов является закономерным решением с учетом сложившейся мировой практики», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Малькевич, комментируя новую версию законопроекта для борьбы с цифровыми монополиями, которая подразумевает удвоение штрафов за неисполнение предписаний ФАС.

«Закон для борьбы с цифровыми монополиями нужно принимать оперативными темпами. Повышение штрафов является закономерным решением с учетом сложившейся мировой практики», – убежден первый замглавы комиссии Общественной палаты России по СМИ Александр Малькевич.

«У нас есть перед глазами пример закона о регулировании социальных сетей во Франции. Очень хороший, грамотный, жесткий закон о защите прав пользователей в социальных сетях в Германии. Он действует уже 2,5 года. С осени вступил в силу закон в Турции с теми же положениями, с которыми мы требуем, чтобы был принят в России», – добавил собеседник.

По словам Малькевича, контроль за выполнением требований российского законодательства зарубежными IT-компаниями невозможен без их официальных представительств на территории нашей страны. Шаги государства в этом направлении имеют первоочередное значение, подчеркнул он.

«Возможность обходить российские законы, укрывать часть налогов и не платить штрафы дает иностранным IT-компаниям преимущество перед отечественными игроками рынка, честно выполняющими требование законодательства. Открытие офисов иностранных компаний на территории России поможет устранить это неравенство», – указал Малькевич.

Напомним, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Согласно поправкам, компанию, которая получила штраф за нарушение антимонопольного законодательства и получившую предписание об этом, но не выполнившую его, можно будет оштрафовать еще раз на сумму в два раза больше первого штрафа. О предложениях ФАС сообщил портал Право.Ру.

Сумма нового штрафа не должна быть меньше 100 тысяч рублей и больше одной пятидесятой от выручки компании-нарушителя за год, который предшествовал нарушению.

Такая инициатива включена в новую версию Пятого антимонопольного пакета, который разработали для борьбы с цифровыми монополиями, владельцами крупных инфраструктурных и интернет-платформ, если они доминируют на рынке.

Ранее в комментарии газете ВЗГЛЯД директор Антимонопольного центра БРИКС Алексей Иванов отмечал, что российская экономика должна быстро отвечать на все злоупотребления глобальных IT-компаний, притом, что форма этих злоупотреблений все время эволюционируют.