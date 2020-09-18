В «Гипросвязи» не нашли нареканий к установленному по закону об устойчивом интернете оборудованию

Установка операторами связи в рамках реализации закона об устойчивом интернете не прошедшего сертификацию оборудования незаконна, а предлагаемые Роскомнадзором технические средства работают без нареканий, сообщил заместитель гендиректора ПАО «Гипросвязь» (материнская компания – ПАО «Ростелеком») Алексей Васильев.

Васильев указал, что «на сетях по закону нельзя установить несертифицированное оборудование». Кроме того, «технические средства противодействия угрозам (ТСПУ) сертифицированы», оборудование «работает в штатном режиме, нареканий к функционированию нет», передает «Интерфакс».

Он отметил, что оборудование (ТСПУ) успешно прошло лабораторные испытания и пилотное внедрение в 2019 году. В 2020 году продолжена работа по установке ТСПУ в соответствии Федеральным законом от 1 мая 2019 года № 90-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи» и Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Ранее в СМИ появилась информация, что Роскомнадзор начал требовать от небольших интернет-провайдеров устанавливать «технические средства противодействия угрозам» (ТСПУ) в рамках закона об устойчивом интернете.

Сообщается, что Роскомнадзор требует от операторов установки оборудования EcoFilter производства компании RDP.ru (принадлежит «Ростелекому»).

Напомним, 1 ноября 2019 года вступил в силу закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.

Президент Владимир Путин заявил, что закон направлен на то, чтобы не допустить возможность отрезать от него Россию.