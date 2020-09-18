Полиция французского Дижона возобновила задержания чеченцев

В Дижоне (Франция) задержали двух выходцев из Чечни: мужчин обвинили в сговоре и насилии с отягчающими обстоятельствами, сообщают местные СМИ.

Издание France Info со ссылкой на сообщение прокурора города Эрика Матэ сообщает, что задержанным грозит до десяти лет лишения свободы, передает «Коммерсант».

Обвиняемые – 30-летний житель Ниццы и 30-летний житель коммуны Доль. Они находятся под стражей до суда.

Напомним, 16 июня после многодневных массовых беспорядков во французском Дижоне чеченская диаспора и выходцы из стран Магриба договорились о перемирии.

18 июня французские правоохранители задержали несколько представителей чеченской диаспоры. Также представителям диаспоры запретили проводить митинг на площади Бастилии в Париже.

После столкновений в Дижоне прошла спецоперация. За участвовавших в конфликте чеченцев вступился глава Чечни Рамзан Кадыров.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как чеченская диаспора предъявила Франции свои порядки.