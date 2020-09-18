Спикер Госдумы призвал Бундестаг выяснить роль спецслужб ФРГ в ситуации с Навальным

После заявлений Европарламента (ЕП) можно говорить о том, что за ситуацией с блогером Алексеем Навальным стоят спецслужбы иностранных государств, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Володин указал, что «если для западных стран существуют такие понятия, как демократия, международное право и закон, они должны принять меры ответственности в отношении тех, кто в ЕП инициирует подобные решения», говорится в сообщении на сайте Госдумы.

«Поэтому предлагаю Бундестагу в рамках парламентского измерения еще раз обсудить, насколько в происходящем замешаны их спецслужбы и чиновники. Другим парламентам стран Европы также было бы правильно разобраться с этим вопросом», – заявил спикер.

Так он отреагировал на резолюцию Европарламента, принятую по ситуации в Белоруссии: «Если сопоставить эту резолюцию с другими недавними действиями западных государств, станут понятны обвинения в адрес России».

«Западные страны понимают, что Россия не позволит нарушать международное право, тем более, у нас есть договорные отношения в рамках ОДКБ и Союзного государства, которые не допустят подрыв суверенитета Белоруссии. На этом фоне очевидно, зачем нужна провокация с Навальным – для введения новых санкций и блокировки действий нашей страны по защите Белоруссии», – заявил спикер.

Ранее правительство Германии заявило, что три независимые спецлаборатории Франции и Швеции подтвердили якобы наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок».

При этом Берлин отказался передать Москве материалы по ситуации с Навальным в двустороннем порядке, ссылаясь на государственную тайну. Управление юстиции Берлина поручило прокуратуре столицы ФРГ предоставить информацию о состоянии здоровья Навального, но при условии его согласия.

Также Германия заявила, что передала в ОЗХО результаты лабораторных исследований проб, которые были взяты у Навального.

Немецкие СМИ сообщили, что Навальный полностью пришел в себя и ему удалось вспомнить события, которые происходили до потери сознания в самолете.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», заявил, что выход блогера из комы доказывает: при его отравлении не использовалось данное вещество.

Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ.

Европейские политики отмечали, что Россия сделала все, чтобы спасти Навального. Немецкие СМИ подчеркивали, что блогер выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.