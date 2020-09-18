Россия предложила перенести вступление в силу техрегламента по алкоголю в ЕАЭС

Министерство экономического развития России направило в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) предложение перенести срок вступления в силу технического регламента о безопасности алкогольной продукции в ЕАЭС с 2021 на 2022 год.

«В Евразийскую экономическую комиссию поступили предложения министерства экономического развития Российской Федерации по переносу срока вступления в силу ТР ЕАЭС 047/20178 с 9 января 2021 года на 1 января 2022 года. Данное предложение в настоящее время находится в проработке», – передает РИА «Новости» сообщение ЕЭК.

Техрегламент ЕАЭС о безопасности алкогольной продукции вступает в силу 9 января 2021 года. Он устанавливает требования к алкоголю, которые станут обязательными для применения на территории стран-членов союза. При этом ряд его положений вызвали критику со стороны отдельных участников алкогольного рынка.

В частности, Союз российских пивоваров обращал внимание на различия между определением пива в техрегламенте и в российском законе о госрегулировании оборота алкоголя. Союз отмечал, что замена несоложеными продуктами большей массы пивоваренного солода, чем установлено в российском законодательстве, может привести к снижению качества пива.

Напомним, в ноябре 2019 года производители предложили внести изменения в техрегламент ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции», чтобы снять ограничение по крепости пивных напитков, которая не может превышать семи градусов.

В октябре Роскачество проверило состав пивных напитков и выявило, что во всех исследованных товарах нарушены обязательные требования.