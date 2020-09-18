Трамп признался в создании Космических сил США по примеру России

Россия и Китай стали примером при создании Космических сил США, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

Трамп заявил, что не поднимал данный вопрос «во время предвыборной кампании» и «никогда даже не думал об этом».

«Когда я стал президентом, я сказал, что нам нужно это сделать, потому что я увидел, что делает Россия и что делает Китай», – приводит его слова ТАСС.

Трамп пояснил, что Россия и Китай «создали свои космические силы».

«И я сказал: «Что же мы будем делать? У нас их не будет?» – рассказал Трамп.

Космические силы США были созданы 20 декабря 2019 года. Командующим Космического командования США в январе 2020 года был назначен Джон Реймонд, который заявил об утрате оперативного преимущества США перед Россией в космосе.