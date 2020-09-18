Трамп обещал подписать указ о патриотическом воспитании в школах США

США не должны допустить «новой сегрегации» по расовому признаку, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

По его словам, левые «пытаются разделить» США «по расовому признаку в угоду политике» и «разрушить» американское «наследие».

«Мы не должны позволить этому случиться», – приводит его слова ТАСС.

Он заявил, что «левые погромщики сносят статуи и памятники основателям» страны, а также подчеркнул, что за порчу памятников вандалы «немедленно отправятся в тюрьму на 10 лет».

Трамп раскритиковал учебные заведения за «непатриотичную пропаганду». По его словам, левые «заставляют стыдиться студентов собственной истории, искажают события».

Президент США обещал подписать указ о национальной комиссии по патриотическому воспитанию в школах.

«Наши герои никогда не будут забыты. Наша молодежь начнет любить Америку всей душой», – сказал он.

Трамп выступил в Национальном архиве в связи с 233-й годовщиной принятия американской конституции и подписал декларацию по случаю Дня конституции США.

Напомним, волна инициатив по пересмотру истории и сносу памятников тем, кто был причастен к работорговле или делал расистские заявления, началась в США и Европе после митингов за права чернокожих.

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