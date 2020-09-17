МИД осудил превращение ОЗХО «в грязный инструмент» Запада

Страны Запада превратили ОЗХО «в грязный инструмент реализации своих замыслов», заявил МИД России.

МИД «обратил внимание на развернутую с подачи Берлина, Парижа, Стокгольма и, вероятно, главного «блюстителя» евроатлантической «солидарности» в мире – Вашингтона – полемику» по поводу российских запросов «относительно выводов о якобы отравлении А. Навального веществом из группы «Новичок», которые были сделаны в сертифицированных ОЗХО лабораториях ФРГ, Франции и Швеции».

Ведомство в связи этим вспомнило о заявлении шведской стороны о том, что в лаборатории при Институте оборонных исследований в Умео «нет и не может быть никаких образцов «Новичка». Это заявление было сделано «в самом разгаре долгой истерики на Западе вокруг «дела Скрипалей», сообщается на сайте МИДа.

Теперь эта лаборатория «подтвердила» то, что Навального якобы «отравили». Как выяснилось, шведские специалисты настолько «компетентны», что «с точностью на 100%» могут определить присутствие «Новичка» в биоматериалах, указал МИД.

«На протяжении всей прошлой недели на наши обращения в Технический секретариат ОЗХО его ответственные лица просто пожимали плечами – мол, речи о каком-либо подключении ОЗХО ко всей этой истории с А. Навальным не идет», – заявил МИД, добавив, что «доминирующая в руководстве Техсекретариата франко-англосаксонская команда функционеров провела целую тайную «операцию» по забору дополнительного биоматериала».

Биоматериал направили «еще в две назначенные лаборатории ОЗХО». МИД заявил, что не удивится, если «последними окажутся уже отметившиеся в «деле Скрипалей» лаборатории в швейцарском Шпице и британском Портон-Дауне».

Российское внешнеполитическое ведомство с сожалением отметило, что Запад перешел «все границы, превратив некогда авторитетную ОЗХО в грязный инструмент реализации своих деструктивных замыслов».

Напомним, Россия негативно оценивает то, что Германия скрытно передала своим партнерам биоматериалы находящегося в клинике Charite блогера Алексея Навального, отказывая Москве в содействии по случившемуся.