Twitter пометил пост Трампа предупреждением о возможной дезинформации

Сообщение главы американского государства Дональда Трампа в Twitter в очередной раз получило пометку о возможной дезинформации.

Соцсеть сопроводила запись Трампа, критикующую метод голосования по почте на президентских выборах США, предупреждением о том, что твит, «вероятно, содержит вводящее в заблуждение утверждение», передает ТАСС.

В Twitter заявили, что хотят защитить пользователей от дезинформации.

Напомним, Трамп заявил, что американцы не получат точных результатов голосования из-за рассылки избирателям по почте бюллетеней, которые они не запрашивали.

Администрация Twitter не раз помечала сообщения президента США подобными предупреждениями и даже удаляла его посты.

Трамп обвинял Twitter в том, что компания вмешивается в выборы. Он снял с соцсетей в США защиту от претензий и пригрозил закрыть Twitter.