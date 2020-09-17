Госдеп оценил вероятность масштабного конфликта США и Китая

Помощник госсекретаря США Дэвид Стилвелл заявил, что соперничество США и Китая не приведет к масштабным последствиям.

«Наше соперничество с Китайской Народной Республикой не приведет к конфликту. На самом деле, за счет конкуренции мы восстанавливаем баланс и стабильность в сферах, где США ранее позволяли Пекину нагнетать дисбаланс в ущерб всем остальным», – передает РИА «Новости» слова Стилвелла.

По его словам, Вашингтон будет искать точки соприкосновения с Пекином, а также общие интересы Китая и США.

Напомним, 30 июня председатель КНР Си Цзиньпин подписал закон о национальной безопасности в Гонконге. После США лишили Гонконг торговых преференций, а также объявили о прекращении экспорта американской военной продукции и технологий двойного назначения.

Затем Соединенные Штаты ввели санкции против бывших и действующих чиновников Гонконга, включая главу администрации города Кэрри Лам.

Позднее Китай ввел санкции в отношении 11 официальных лиц США в ответ на шаги Вашингтона против официальных лиц континентального Китая и Гонконга.