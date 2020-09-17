Лавров сказал, кто атакует голосование по почте в США

Россия не вмешивается в голосование по почте на американских выборах, заявил глава МИД Сергей Лавров. Он подчеркнул, что такой формат волеизъявления избирателей стал мишенью для действующего президента США Дональда Трампа.

«Нас уже обвиняют в том, что мы будем продвигать тезис о том, что демократы злоупотребляют голосованием по почте и тем самым наносят ущерб объективности голосования. Хочу ответить, что голосование по почте стало мишенью последовательных атак со стороны президента США Дональда Трампа лично. Россия здесь совершенно ни при чем», – передает РИА «Новости» слова Лаврова.

По его мнению, голосование по почте, которое длится неделю, является интересной темой для сравнения избирательных систем в различных странах.

«Мы, как и любая другая нормальная страна, которая заботится о своих интересах, об интересах международной безопасности, внимательно следим за тем, как идет избирательная кампания в США. Там много удивительного», – добавил глава МИД.

Ранее Лавров пошутил о «втором месте» России по вмешательству в американские выборы.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД