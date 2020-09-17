Путин поручил провести проверку в сфере обращения с отходами

Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре, ФСБ и МВД провести проверки соблюдения требований законодательства в сфере обращения с отходами, сообщает пресс-служба Кремля.

«Генеральной прокуратуре России провести проверку соблюдения федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов России требований законодательства о вовлечении отходов производства и потребления в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья», – говорится в соответствующем перечне поручений, передает ТАСС.

Кроме того, Генпрокуратуре совместно с ФСБ и МВД поручено провести проверку соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, работающими на объектах I категории (оказывающих значительное негативное воздействие на окружающую среду и относящихся к областям применения наилучших доступных технологий), требований законодательства в сфере обращения с отходами.

Ранее Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности России поднял вопрос защиты граждан и территорий страны от техногенных рисков.