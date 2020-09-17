Захарова раскритиковала Запад за нежелание установить истину в ситуации с Навальным

Характер звучащих из Брюсселя заявлений наводит на мысль, что Запад не заинтересован в установлении истины в инциденте с блогером Алексеем Навальным, сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Характер звучащих из Брюсселя заявлений невольно наводит на мысль, что наши западные партнеры отнюдь не заинтересованы в установлении истины (в ситуации с Навальным)», – передает РИА «Новости» ее слова.

Захарова отметила, что реальная цель раскручиваемой в Евросоюзе информационной кампании «сводится к тому, чтобы гарантировать необратимость взятой в ЕС деструктивной линии» в отношении России.

По ее словам, Москва рассчитывает, что в ЕС откажутся от практики заранее устанавливать виновных в инциденте с Навальным.

«Мы рассчитываем, что в ЕС все же возобладает здравый смысл, наши партнеры откажутся от практики произвольного назначения виновных и впредь будут делать выводы только на основании реальных и подтвержденных фактов», – сказала Захарова.

Касательно идеи ЕС дать новым санкциям имя Навального, она заявила, что это –неприкрытая попытка придать им заведомо антироссийскую направленность.

«Рассуждения о целесообразности дать упомянутому санкционному режиму имя Навального рассматриваем исключительно как неприкрытую попытку придать новым ЕСовским рестрикциям заведомо антироссийскую направленность», – подчеркнула она.

Кроме того, по ситуации с Навальным, по ее словам, Берлин продолжает под надуманными предлогами «заматывать» предложения Москвы вместе разобраться в инциденте.

«Наше предложение Берлину совместно разобраться в произошедшем продолжает просто «заматываться» под откровенно надуманными предлогами», – сказала она.

Во вторник глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в ходе выступления на сессии Европарламента заявил, что Евросоюз рассматривает ситуацию с блогером как «покушение на убийство с использованием химоружия».

Утверждение главы ЕК об «отравлении» Навального в Кремле назвали ангажированным. При этом Россия указала ЕС на нестыковки версии об «отравлении» блогера.

Более того, глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин подчеркнул, что на момент вылета в Германию в организме Навального отравляющих веществ не было.

Глава МИД России Сергей Лавров призвал Германию не политизировать ситуацию с Навальным. Москва потребовала от Берлина ответить на новый запрос Генпрокуратуры России о лечении и обследовании Навального немецкими медиками. Отметим, Германия до сих пор не ответила на запрос России по инциденту с блогером.

В понедельник в берлинской клинике Charite сообщили, что Навальный начал вставать с постели. В тот же день власти Германии заявили, что три лаборатории во Франции и Швеции якобы подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок».

Ранее ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком», который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме блогера следов отравляющих веществ. Европейские политики отмечали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что Навальный выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что западные партнеры России в ситуации с Навальным перешли все рамки приличия. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Германия не передает России материалы по делу Навального.