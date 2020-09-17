Власти Белоруссии оценили ситуацию с забастовками в республике

Забастовку в среду в Белоруссии объявили несколько кофеен, мелких магазинов и студий в Минске, при этом предприятия-«локомотивы» белорусской экономики не поддались на призывы к общенациональной забастовке, заявила в четверг пресс-служба генеральной прокуратуры республики.

«Вчера в отдельных мессенджерах появились сообщения о проведении в стране общенациональной акции солидарности. В них констатировалось, что многие компании объявили 16 сентября нерабочим днем. Очевидно, что локомотивы национальной экономики подобным провокационным вбросам никогда не поддавались и не подвержены сейчас. Фактически участниками акции стали несколько кофеен, мелких магазинов и студий в Минске. При этом, опасаясь ответственности, многие объявили данный день санитарным», – говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.

В прокуратуре республики добавили, что во всех других регионах страны организации торговли и оказания услуг работали в обычном режиме.

«Прокуроры отреагировали на призывы к нарушению нормальной деятельности предприятий и прав граждан на получение услуг. Облисполкомам и Минскому горисполкому поручено усилить контроль за соблюдением субъектами хозяйствования порядка работы, предоставления услуг, а также прав наемных работников. (…) При выявлении нарушений виновные будут привлечены к ответственности», – добавили в пресс-службе ведомства.

Напомним, Минский областной суд 11 сентября признал незаконной забастовку, объявленную 17 августа на «Беларуськалии», когда рабочие требовали признать прошедшие 9 августа «выборы президента недействительными».

Стачечный комитет ОАО «Беларуськалий» объявил о бессрочной забастовке в знак протеста против решения минского суда о признании незаконной стачки, начатой 17 августа.

Вместе с тем, 17 августа, актив Минского тракторного завода на собрании объявил о начале забастовки. До этого рабочие Минского автомобильного завода (МАЗ) вышли на забастовку. Также несколько сотен сотрудников БелАЗа приостановили работу и вышли к центральной проходной с требованием вывести из города ОМОН и предоставить результаты голосования по городу Жодино.

Уже 1 сентября премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что все предприятия республики работают в штатном режиме, а тема забастовок снята с повестки дня.