Румыния закупила у США комплексы Patriot

Румынский премьер Людовик Орбан принял участие в церемонии получения американской зенитно-ракетной системы Patriot, об этом сообщила пресс-служба правительства Румынии.

«Я счастлив присутствовать при историческом моменте, когда на территорию Румынии попала первая система ракет Patriot. Румыния ясно дала понять, что она выбрала быть членом НАТО, быть стратегическим партнером США, быть страной членом ЕС», – приводит слова Орбана РИА «Новости».

Он добавил, что румынская сторона выполняет все обязательства внутри союзов, а также занимается переоснащением армии и усилением ее потенциала.

По словам Орбана, Patriot показал исключительные результаты в бою, и в Румынии стало безопасней после того, как эти комплексы поступили на ее территорию.

О планах Румынии закупить ЗРК Patriot сообщалось еще в 2017 году. Тогда страна считала покупку комплексов ключевой частью программы модернизации вооруженных сил стран Евросоюза.

В апреле 2020 года СМИ сообщали, что Румыния направила очередной запрос США о покупке комплексов Patriot.