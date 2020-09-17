Путин обсудил с Совбезом подготовку выступления на ГА ООН Путин поздравил премьера Индии с 70-летием 17 сентября 2020, 15:10 Текст: Елизавета Булкина

Президент России в ходе телефонного разговора поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с 70-летием, сообщила пресс-служба Кремля. Моди поблагодарил главу российского государства за поздравления и выразил удовлетворение работой, которую проводит Россия в качестве действующего председателя Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС. «Подтвержден взаимный настрой на дальнейшее укрепление многоплановых российско-индийских отношений в русле отмечаемого в этом году 20-летия Декларации о стратегическом партнерстве. Затронуты также некоторые практические аспекты двусторонних связей, включая совместные усилия по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

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