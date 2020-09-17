В Кремле высказались о возможности новых ограничений по COVID

Оснований для слухов о новых ограничениях по коронавирусу в данный момент нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Пескова спросили, нет ли планов усилить карантинные меры в стране из-за коронавируса. Он ответил, что таких обсуждений не ведется, передает РИА «Новости».

Представитель Кремля напомнил, что во всех регионах страны заблаговременно в ходе острой фазы борьбы с COVID-19 были приняты меры по мобилизации системы здравоохранения под нужды пандемии. Эта работа осуществлялась под строгим контролем правительственного штаба, в ней еженедельно принимал лично участие Владимир Путин.

«Эта работа дала свои плоды. Система здравоохранения мобилизована. Это позволяет нам гораздо более гибко относиться к росту числа инфицированных, если брать на ежедневной основе. Но оснований для каких-то слухов в настоящее время нет», – сказал пресс-секретарь главы государства.

Ранее лава Роспотребнадзора Анна Попова призвала готовиться к «самым разным» вариантам развития ситуации с COVID-19.

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