Российские ученые определили скорость запоминания новых слов

Исследователи Сколковского института науки и технологий (Сколтех) с коллегами показали, что мозг человека способен запоминать новые слова быстрее, чем принято считать. Статья по итогам работы опубликована в журнале Frontiers in Neuroscience, сообщила пресс-служба Сколтеха.

«Исследователи Сколтеха и их коллеги проследили, как меняется активность мозга в процессе изучения новых слов, и обнаружили, что корковые репрезентации звучания и значения новых слов формируются всего за 1-2 часа. В предыдущих исследованиях подобные изменения регистрировались исключительно на второй день после эксперимента, после ночного сна. Полученные результаты могут найти применение в диагностике нарушений речи, а также использоваться для повышения эффективности учебных программ», – передает ТАСС сообщение Сколтеха.

Знакомство с новыми словами кажется очень простой задачей, и человек успешно справляется с ней в повседневной жизни. Однако нейрокогнитивные механизмы, отвечающие за этот процесс, мало изучены. До сих пор неизвестно, как происходит трансформация эпизодического опыта в долговременное знание, и выученное слово сохраняется в нашей памяти спустя дни, недели и годы.

Исследователи из Центра Сколтеха по научным и инженерным вычислительным технологиям для задач с большими массивами данных (CDISE) со специалистами Московского центра нейрокогнитивных исследований (МЭГ Центр МГППУ) попытались разобраться в том, как мозг учится обрабатывать новые фонетические структуры (распознавать псевдослово) и присваивать им значение, а также обнаружить пластические изменения в коре больших полушарий непосредственно после знакомства с новым словом (без консолидации во время ночного сна).

Исследователи провели эксперимент с участием 24 человек, которых просили выучить восемь псевдослов. Четырем словам в соответствие ставилось движение одной из четырех конечностей. Таким образом часть псевдослов приобретала оригинальную семантику, а оставшиеся псевдослова оставались без смысла. Для наблюдения за активностью мозга исследователи использовали метод магнитоэнцефалографии (МЭГ).

Ученым удалось не только обнаружить изменения в активности коры головного мозга в течение короткого двухчасового эксперимента, но и показать, что эти изменения более выражены для псевдослов, связанных со значением (по сравнению с «бессмысленными» псевдословами). То есть, как отмечают авторы работы, мозг в первую очередь учится эффективно распознавать «значимые» псевдослова, дает этому сигналу приоритет над другими.

Ранее ученым удалось имплантировать информацию о структуре песен непосредственно в мозг певчим птицам. Ученые применили методы оптогенетики – научного направления, методами которого возможно регулировать работу нервных клеток при помощи света.

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