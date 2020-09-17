По делу о взятках в ставропольском филиале университета МВД прошло массовое увольнение

Из органов внутренних дел уволены пять работников ставропольского филиала Краснодарского университета МВД после служебной проверки, которая прошла из-за скандала со взятками в вузе.

«Краснодарским университетом МВД России завершена служебная проверка, по результатам которой принято решение об увольнении пяти сотрудников ставропольского филиала из органов внутренних дел», – цитирует ТАСС сообщение университета.

В середине августа сообщалось, что в рамках уголовного дела по статьям о получении взяток и организации преступного сообщества в Ставрополе задержаны 13 сотрудников филиала университета МВД.

Были задержаны несколько начальников кафедр и другой персонал университета. Фигуранты дела, по версии следствия, получили взятки на общую сумму более 2 млн рублей за допуск слушателей факультета к экзаменационным сессиям и успешную сдачу зачетов и экзаменов без проведения фактического контроля их знаний.