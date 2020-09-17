Шойгу заявил о решении повысить мобилизационную готовность армии и флота

Министерство обороны повысит мобилизационную готовность российской армии и флота, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

«Для дальнейшего повышения мобилизационной готовности армии и флота нами выполняется соответствующий план, увязанный по целям, задачам и срокам проведения с мероприятиями других государственных органов», – передает РИА «Новости» слова Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

По его словам, проводятся комплексные мобилизационные учения под руководством командующих войсками военных округов и Северным флотом, на которых отрабатываются мероприятия по переводу войск, органов государственной власти и экономики регионов на работу в условиях военного времени.

Министр отметил, что призывные комиссии по мобилизации и штабы территориальной обороны возглавляют губернаторы, что «повышает качество выполнения мобилизационных мероприятий».

«По решению верховного главнокомандующего в ходе ежегодных стратегических учений проверяется готовность органов государственной власти и предприятий промышленности к выполнению задач по обеспечению мобилизационного развертывания Вооруженных сил и в военное время», – добавил Шойгу.

По его словам, два зенитных ракетных полка будут перевооружены на комплексы «С-400» и два зенитных ракетных дивизиона – на комплексы «Бук-М1-2» в Восточном военном округе.

«До конца года округ получит свыше 500 единиц новой и модернизированной техники. Это позволит перевооружить 14 формирований, в частности два зенитных ракетных полка – на комплексы «С-400» и два зенитных ракетных дивизиона – на комплексы «Бук-М1-2», – сказал он.

По словам Шойгу, военно-политическая обстановка на восточном стратегическом направлении остается напряженной и там предусмотрен комплекс мер по нейтрализации возникающих угроз. Министр подчеркнул, что на особо важных направлениях последовательно наращиваются группировки войск.

Министр обороны добавил, что Северный флот в 2020 году получит 179 единиц вооружения.

«В этом году он получит 179 единиц вооружения», – сказал Шойгу.

Он напомнил, что состав флота уже пополнили атомный подводный ракетный крейсер с баллистическими ракетами «Князь Владимир» (проекта «Борей-А»), фрегат «Адмирал флота Касатонов», морской танкер «Академик Пашин» и гидрографическое судно «Николай Скосырев».

По словам министра, сейчас на Северном флоте строят аэродромы Нагурская и Темп, а также блочно-модульные городки для вновь формируемых подразделений 3-й дивизии ПВО и объектов хранения вооружения. Кроме того, идет реконструкция причального фронта для новейших подлодок «Борей-А».

«В настоящее время совместно с Русским географическим обществом флот проводит третью Комплексную арктическую экспедицию по научно-практическому исследованию Северного Ледовитого океана», – добавил министр.

По его словам, Северный флот также «успешно решает задачи в Атлантике и Средиземном море».

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