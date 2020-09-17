СМИ Белоруссии устроили акцию в поддержку арестованных фотографов

Несколько негосударственных СМИ и порталов Белоруссии убрали с заглавных страниц своих сайтов иллюстрации в поддержку фотокорреспондентов, которые были задержаны и арестованы после освещения акции протеста.

В акции солидарности приняли участие такие СМИ и порталы, как «Наша нива», «Еврорадио», Onliner.by, tut.by, польский телеканал «Белсат», агентство БелаПАН, kyky.org и другие, передает РИА «Новости».

СМИ вместо фотографий разместили темные и белые прямоугольники с надписью «Здесь должна была быть фотография, но ее некому сделать».

В среду суд в Белоруссии приговорил фотокорреспондентов Александра Васюковича и Владимира Гридина к 11 суткам административного ареста. Гридин является сотрудником портала tut.by, Васюкович работает на «Настоящее время».

До этого суд Минска признал виновным журналиста белорусского государственного телеканала ОНТ Дмитрия Семченко в нарушении порядка проведения массовых акций и назначил ему наказание в виде 15 суток ареста.

Во время акций протеста в Минске задерживали ряд журналистов «для установления личности», в том числе фотокорреспондента ТАСС и корреспондента РИА «Новости». Задержанные сотрудники СМИ должны были освещать запланированный в Белоруссии марш.