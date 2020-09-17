Матч в Германии завершился со счетом 37:0 из-за коронавируса

В Германии матч одного из низших дивизионов закончился со счетом 37:0 из-за правил о социальной дистанции, введенных по случаю пандемии коронавируса.

Матч между клубами «Рипдорф-Мольцен II» и «Холдештедт» закончился в пользу последнего с таким счетом из-за того, что игроки первой команды соблюдали правила социального дистанцирования и позволяли противнику беспрепятственно атаковать ворота, передает РИА «Новости».

Накануне спортсмены «Холденштедта» общались с инфицированным коронавирусом. Руководство другой команды запросило перенос матча, но получило отказ, после чего решило провести матч так, чтобы «игроки держались на расстоянии».

В конце мая Роспотребнадзор разрешил проводить матчи чемпионата России по футболу со зрителями. Футбольный тренер Валерий Газзаев заявил газете ВЗГЛЯД, что рад возобновлению матчей с участием зрителей, а то «весь спортивный мир заскучал».