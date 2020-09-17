ОЗХО получила от Германии запрос на оказание помощи в деле Навального

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) получила от Германии запрос об оказании технической помощи в связи с ситуацией вокруг госпитализации и якобы отравления российского блогера Алексея Навального.

«Технический секретариат ОЗХО получил от Федеративной республики Германия (ФРГ) запрос на оказание технической помощи», – цитирует заявление организации РИА «Новости».

«Команда экспертов из технического секретариата независимо взяла биомедицинские пробы у Навального для их анализа в назначенных ОЗХО лабораториях. Результаты анализов готовятся и будут переданы властям Германии», – добавили в ОЗХО.

Правительство Германии заявило, что три независимые спецлаборатории Франции и Швеции подтвердили якобы наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок».

На прошлой неделе правительство Германии, ссылаясь на выводы военных токсикологов, выступило с утверждением, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок». Омские медики, лечившие блогера, не согласились с этим.

При этом Берлин отказался передать Москве материалы по ситуации с Навальным в двустороннем порядке, ссылаясь на государственную тайну. Однако управление юстиции Берлина поручило прокуратуре столицы ФРГ предоставить информацию о состоянии здоровья Навального, но при условии его согласия. Германия заявила, что передала в ОЗХО результаты лабораторных исследований проб, которые были взяты у Навального.

Немецкие СМИ сообщили, что Навальный полностью пришел в себя и ему удалось вспомнить события, которые происходили до потери сознания в самолете.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», заявил, что выход Навального из комы доказывает: при его отравлении не использовалось данное вещество. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ. Ряд европейских политиков отметили, что Россия сделала все, чтобы спасти Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что Навальный выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.