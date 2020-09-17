Директора центра подготовки сборных команд России задержали по делу о растрате

Следователи задержали директора центра спортивной подготовки сборных команд России (ФГБУ «ЦСП»)Александра Кравцова по уголовному делу о растрате, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Кравцов задержан в рамках дела о растрате», – сообщил источник ТАСС, добавив, что дело расследуется Следственным комитетом России.

Как уточнила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева, сейчас Кравцов содержится в ИВС на Петровке. В ближайшее время в отношении него будет избрана мера пресечения.

По ее информации, Кравцова подозревают в том, что он устроил несколько человек на разные должности, обеспечивающие работу в российской сборной, которые получали зарплату, фактически не работая. Сумма ущерба превысила 14 млн рублей. «У Кравцова есть доказательства, что эти люди на самом деле работали, а дело он связывает с увольнением одного сотрудника, который, обидевшись, написал заявление», – привела Меркачева позицию Кравцова.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр спортивной подготовки сборных команд России» занимается обеспечением сборных России по видам спорта инвентарем, оборудованием, медициной, отправляет команды на сборы и соревнования. Кравцов возглавляет ЦСП с 2009 года. Он был главой российской спортивной делегации на Олимпийских играх 2014 года в Сочи и президентом Союза биатлонистов России с 2014 по 2018 год.

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