Белоруссия начинает испытания российской вакцины от коронавируса

Министерство здравоохранения Белоруссии получило пакет документов для проведения клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщила пресс-служба белорусского ведомства.

«Минздрав Беларуси получил пакет документов для проведения клинического испытания вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»)», – сообщила пресс-служба в Telegram.

Отмечается, что в испытаниях российской вакцины будет участвовать порядка 100 добровольцев.

В ведомстве отметили, что ведущими специалистами минздрава республики проводятся работы по экспертизе документов российской вакцины для профилактики коронавируса. В состав экспертной группы вошли специалисты предприятия «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении», а также ведущие специалисты в области эпидемиологии и инфекционных болезней.

Ранее исполняющий обязанности министра здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич заявил о старте клинических испытаний российской вакцины от нового типа коронавируса в республике.

Напомним, президент России Владимир Путин на встрече с главой республики Александром Лукашенко в Сочи заявил, что российскую вакцину от коронавируса первой из зарубежных стран получит Белоруссия.

11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса, разработанной учеными НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

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