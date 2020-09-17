Стало известно о собранном запасе боеприпасов в Вашингтоне во время протестов

Власти США во время летних протестов у Белого дома запасли для силовиков в Вашингтоне боеприпасы, а также искали устройства для разгона толпы, заявил майор Нацгвардии Адам Демарко.

По информации Washington Post, Демарко дал показания в рамках расследования о применении силы правоохранительными органами и вооруженными силами в округе Колумбия, передает РИА «Новости».

По его словам, в здание арсенала в Вашингтоне в июне было доставлено 7 тыс. патронов калибра 5,56 мм и 7,62 мм. Кроме того, представители минобороны искали технологию подавления массовых беспорядков.

Демарко заявил, что представители военной полиции 1 июня пытались получить доступ к специальному устройству, получившему название Active Denial System. Эта установка, разработанная американскими военными для разгона толпы, излучает электромагнитные колебания. В результате возникает ощущение жжения на коже.

Отмечается, что в результате это устройство не было доставлено в Вашингтон.

Также Демарко добавил, что протестующие не прибегали к насилию, во время протеста не был использован слезоточивый газ, и демонстрантам не было дано предупреждение, чтобы они разошлись.

В конце мая смерть афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского спровоцировала погромы в Соединенных Штатах. Протесты захватили и площадку перед Белым домом.

Трамп отказался выполнять требование участников беспорядков о роспуске полиции, призвав увеличить траты на обучение правоохранителей и подбор кадров.

16 июня глава Белого дома подписал исполнительный указ о реформе полиции, обязав стражей порядка соблюдать более строгие правила применения силы.

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