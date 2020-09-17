Роспотребнадзор посоветовал не смешивать дезинфицирующие средства

Роспотребнадзор не рекомендует смешивать дезинфицирующие средства, которые используются в быту, перед их применением необходимо внимательно изучить этикетку, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Использование дезинфицирующих средств позволяет гражданам защитить себя от различных инфекций, передающихся контактным и воздушно-капельным путями. Роспотребнадзор напоминает, что для того чтобы сохранить трудоспособность и здоровье, необходимо соблюдать правила использования средств бытовой химии», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Там добавили, что прежде всего, необходимо читать информацию на этикетке, следует изучить химический состав, назначение, условия применения и меры предосторожности.

Категорически не рекомендуется смешивать бытовые средства разного состава, так как взаимодействие химических веществ может вызвать нежелательные и даже опасные химические реакции.

«Если в быту смешать пищевую соду и 9% уксус, то получается известная реакция щелочи с кислотой при приготовлении теста. Но если соединить бытовую щелочь для прочистки канализационных труб с кислотой, то реакции будет столь бурной, что при попадании брызг в глаза можно лишиться зрения», – предупредили в ведомстве.

Средства, содержащие спирт, нельзя использовать вблизи огня или включённых электроприборов, так как они пожароопасны, а вот фенолы и альдегиды использовать в быту нельзя совсем, подчеркнули в пресс-службе.

При использовании бытовых средств следует надевать перчатки, чтобы избежать попадания его на кожу, а также беречь глаза, так как химия может попасть в организм через слизистые оболочки при испарении с поверхностей, при разбрызгивании или при соприкосновении с загрязненными руками.

«Используйте нелетучие соединения. Любое дезинфицирующее средство, предназначенное для обработки поверхностей в помещениях (пол, стены, двери, мебель, санитарно-техническое оборудование и так далее), может оказывать влияние через органы дыхания. Для использования в быту рекомендуются нелетучие соединения», – отметили в Роспотребнадзоре.

Если для мытья посуду используются дезинфицирующие средства, то промывать посуду под проточной водой необходимо не менее того времени, которое указано на этикетке средства, советуют в ведомстве.