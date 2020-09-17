В перестрелке полиции с преступниками в Мексике погиб ребенок

Ребенок шести лет получил огнестрельное ранение в живот в ходе перестрелки муниципальной полиции с преступником, которая развернулась рядом с его домом в городе Тихуана, смерть зафиксировали врачи местной клиники, сообщили местные СМИ.

«Услышав выстрелы, я выбежала во двор и увидела лежащего сына, он играл там с младшим братом в воздушного змея, когда я перевернула его, увидела, что он ранен», – передает РИА «Новости» слова матери ребенка Моники Карраско.

Офицеры полиции доставили раненого ребенка в ближайшую частную клинику, однако спасти его не удалось.

По информации СМИ, трагедия произошла после того как преступник ограбил магазин и пытался скрыться от полиции на пустыре рядом с домом мальчика, открыв по ним огонь. По различным версиям пуля могла быть выпущена как преступником, погибшим в перестрелке, так и сотрудниками муниципальной полиции Тихуаны.

Мэр города выразил соболезнования семье погибшего, которая требует правосудия, и выразил надежду на то, что прокуратура определит виновных в преступлении. Четверо полицейских отстранены от службы на время следствия.