Россия не исключила задержек в реализации «Северного потока – 2»

Постпред России при ЕС Владимир Чижов выразил мнение, что реализация проекта «Северный поток – 2» продолжится в условиях угрозы санкций в отношении России из-за ситуации с Алексеем Навальным, однако не исключены определенные задержки.

«Думаю, что [проект строительства газопровода «Северный поток – 2»] устоит [перед давлением со стороны его противников], хотя я не исключаю определенных задержек [в реализации проекта]», – приводит ТАСС ответ Чижова на вопрос телеведущего Владимира Соловьева, прозвучавший в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Чижов отметил, что дискуссия вокруг строительства газопровода «Северный поток – 2» не является частью общеевропейской повестки.

«То, что этот проект продолжал реализовываться, во многом был результат активной позиции как раз правительства Германии и объективной заинтересованности Германии в том, чтобы этот газ пошел», – добавил постпред России при ЕС.

Чижов также выразил сомнение, что возможные санкции ЕС из-за инцидента с Навальным могут затронуть участие России в системе международных расчетов SWIFT. «Не думаю. Во всяком случае, если атака на SWIFT пойдет, она пойдет из Вашингтона, а не из Брюсселя», – указал дипломат.

По мнению Чижова, возможные санкции ЕС в отношении России – пока «не вопрос завтрашнего дня». « Я думаю, что этот вопрос будет предметом еще достаточно <...> субстантивных внутренних дискуссий», – отметил постпред России при ЕС.

Накануне Кремль призвал не упоминать «Северный поток – 2» в контексте политизации, так как этот взаимовыгодный коммерческий проект в интересах как России, так и ЕС.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что «Северный поток – 2» будет достроен несмотря на угрозы санкций со стороны США. Она также выступила против экстерриториальных санкций США. МИД Германии назвал экстерриториальные санкции США против «Северного потока – 2» вопиющим вмешательством в суверенитет ЕС.

В июле бывший канцлер Германии, председатель совета директоров Роснефти и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер назвал готовящиеся санкции США против «Северного потока – 2» намеренным расторжением трансатлантического партнерства и атакой на экономику Европы.

В июне Еврокомиссия выступила против «введения санкций в отношении компаний ЕС, ведущих законный бизнес».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о значении ответных мер Евросоюза на экстерриториальных санкций США для продолжения строительства «Северного потока – 2».

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