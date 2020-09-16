США призвали Россию «уважать суверенитет» Белоруссии

Вашингтон призывает все страны, и особенно Россию, «уважать суверенитет Белоруссии», заявил американский госсекретарь Майк Помпео в среду.

«Мы обсудили необходимость того, чтобы все страны, особенно Россия, уважали суверенитет Белоруссии», – сказал Помпео в ходе пресс-конференции с главой МИД Британии Домиником Раабом, передает ТАСС.

Помпео пояснил, что США координируют с европейскими государствами свои действия по санкциям против Минска.

Напомним, российский лидер Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается вмешиваться во внутренние дела Белоруссии.

Путин в ходе встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко заявлял, что белорусы сами должны разобраться в сложившейся в стране ситуации, «без всяких подсказок и давления извне, в спокойном режиме и диалоге друг с другом».