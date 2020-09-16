Песков раскрыл детали переговоров Путина с Миллером

Строительство «Северного потока – 2» не было главной темой обсуждения на встрече президента Владимира Путина и главы Газпрома Алексея Миллера, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Насколько я знаю, это не было главной темой. В основном говорили о внутренних делах, инвестпрограммах Газпрома, внутренней газификации. Больше концентрировались на конкретной работе по нитке через Монголию», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Говоря о ситуации вокруг газопровода, он добавил, что Кремль недоумевает, «почему какие-то ситуации связывают с экономически целесообразными коммерческими проектами». «Мы недоумеваем, категорически не согласны», – заявил Песков.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в Евросоюзе (ЕС) может быть создан санкционный режим по аналогии с американским «Актом Магнитского».

До этого глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права, который создается в Евросоюзе, назвать именем российского блогера Алексея Навального.

Вместе с тем Россия указала ЕС на нестыковки версии об «отравлении» Навального.