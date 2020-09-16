Песков раскрыл детали переговоров Путина с Миллером

Взгляд
16 сентября, среда  |  Последнее обновление — 18:21  |  vz.ru
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Директор РАЭК: У России больше шансов привлечь белорусских специалистов, чем у Польши

Эксперт назвал условие, при котором Россия может стать мировым IT-лидером Ольга Анохина
«Все программы по цифровой экономике, которые были запущены в 2018 году, к сожалению, не приведут Россию к тому, что мы сможем конкурировать с Америкой и Азией на равных. Но у нас есть ряд рекомендаций, что нужно сделать, чтобы вырваться из этого замкнутого круга. И один из важных вопросов – это кадры», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко. Подробности...
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Арктический щит России и Китая стал новым страхом Америки

Китайцы всерьез намерены поучаствовать в освоении российской Арктики Wu Yue/Global Look Press
Американские эксперты бьют тревогу – США рискуют столкнуться в Арктике с «кошмаром» в виде союза России и Китая. Заокеанских аналитиков пугают не только экономические последствия, но и прямая военная угроза, которой могут стать противоракетные системы и флоты двух главных оппонентов Вашингтона. Действительно ли военное сотрудничество Москвы и Пекина на Севере угрожает Америке? Подробности...
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Креативность превращается в новую индустрию

Вещи, которые раньше воспринимались как баловство, неожиданно предстают как большой бизнес Валерий Мельников/РИА Новости
Экономикой настоящего, а не будущего, сферой, требующей госинвестиций и внимания, назвал креативную индустрию первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, открывая «Российскую креативную неделю» в Москве, где собрались представители IT, архитектуры, дизайна, образования, музыки и урбанистики. Как талант и творчество превратить в настоящую индустрию? Подробности...
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Почему Трамп отказался от убийства Асада

Новое откровение Трампа подтверждает тезис о бандитской внешней политике США Алексей Дружинин/ТАСС
REUTERS/Jonathan Ernst
Дональд Трамп заявил, что у него был «шанс» убить Башара Асада, но он не воспользовался им из-за сопротивления тогдашнего министра обороны Джеймса Мэттиса. Это признание Трампа противоречит его же высказываниям в 2018 году, когда он утверждал, что планы устранения Асада даже не обсуждались. Но что в действительности могло заставить президента США отказаться от убийства своего сирийского коллеги? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Психические расстройства портят жизнь как насморк

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Проблемы с психикой – они от лукавого, придуманы масонами и рептилоидами. Погуляй, и все пройдет. Бабки в поле рожали, а ты непонятно на что жалуешься. И вообще, у предков никаких депрессий не было. Подробности...

В пропаганде не может быть правды, тем более – во вражеской

Герман Садулаев, писатель, публицист
Ненормально то, что мы сами, раскрыв рот, слушаем всю эту чушь и пропаганду, да не только слушаем, а и повторяем, и на основании этой вражеской пропаганды пишем свои статьи, книги и снимаем фильмы, которые хвалим, потому что они «правдивые». Подробности...
Обсуждение: 43 комментария

Германию подняла с колен христианская демократия

Антон Любич, экономист
Сегодняшняя Германия построена именно христианскими демократами. От восстановления германской государственности в 1949 году и по сегодняшний день они правят там 51 год из 71. Подробности...
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Шведов выгоняют из Швеции

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Отношения России и Японии изменятся

России запретили объединяться с Белоруссией

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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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    Песков раскрыл детали переговоров Путина с Миллером

    16 сентября 2020, 17:48

    Текст: Алексей Дегтярев

    Строительство «Северного потока – 2» не было главной темой обсуждения на встрече президента Владимира Путина и главы Газпрома Алексея Миллера, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Насколько я знаю, это не было главной темой. В основном говорили о внутренних делах, инвестпрограммах Газпрома, внутренней газификации. Больше концентрировались на конкретной работе по нитке через Монголию», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Говоря о ситуации вокруг газопровода, он добавил, что Кремль недоумевает, «почему какие-то ситуации связывают с экономически целесообразными коммерческими проектами». «Мы недоумеваем, категорически не согласны», – заявил Песков.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в Евросоюзе (ЕС) может быть создан санкционный режим по аналогии с американским «Актом Магнитского».

    До этого глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права, который создается в Евросоюзе, назвать именем российского блогера Алексея Навального.

    Вместе с тем Россия указала ЕС на нестыковки версии об «отравлении» Навального.


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