Лукашенко поручил провести перерегистрацию партий

Глава белорусского государства Александр Лукашенко поручил главе минюста страны провести проверку политических партий на соответствие их собственным уставам и перерегистрацию существующих партий.

Лукашенко в ходе встречи с «политическим активом» напомнил, что на данный момент минюстом зарегистрировано 15 политических партий, передает БелТА.

«Но мы же понимаем, что это не партии – когда 10 из них отклонились от своих уставов, задач и требуют новых выборов. Министру юстиции поручаю тщательно посмотреть на все партии – соответствуют ли они требованиям по численности, структуре, работают ли по своему уставу. Надо провести их перерегистрацию», – заявил белорусский лидер.

Также в среду Лукашенко заявил, что Украина стала «форпостом политических провокаций» в адрес Минска. Белорусский президент уверен, что протестами руководят в Варшаве, этим занимаются при помощи мессенджеров и подают инструкции онлайн.