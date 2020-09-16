В Сирии отреагировали на заявление Трампа о готовности убить Асада

Заявления администрации США о намерении убить президента Сирии Башара Асада говорят об уровне мышления и политической этике американских властей, говорится в официальном заявлении МИД САР.

«Заявления американской администрации о намерении убить президента Башара Асада очевидно говорят об уровне мышления и политической этике руководителей этой администрации. Это говорит только о принципе совершения преступлений для достижения собственных целей», – говорится в заявлении сирийского внешнеполитического ведомства, передает РИА «Новости».

В МИД республики отметили, что признание Трампа подтверждает «преступную деятельность США, которые «прибегают к тем же методам, что и террористические организации – убийства, ликвидации вне каких либо международных правил и принципов ради собственных интересов в регионе».

Во вторник президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признал, что рассматривал вариант с устранением президента Сирии Башара Асада, но его отговорил глава американского минобороны Джеймс Мэттис.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему Трамп отказался от убийства Асада.