Рада не разрешила обучение в вузах на русском для иностранцев

Верховная рада Украины не поддержала законопроект, разрешающий обучение на русском языке в вузах для иностранцев, документ направлен на повторное первое чтение.

Такое решение поддержали 235 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов, передает РИА «Новости».

Согласно действующему закону, учреждение высшего образования вправе принять решение о преподавании одной, нескольких или всех дисциплин, выполнении индивидуальных заданий и проведении контрольных мероприятий на английском языке, обеспечив при этом возможность изучения соответствующих дисциплин на государственном языке.

Законопроектом предлагалось установить, что для иностранных граждан, лиц без гражданства, желающих получать высшее образование за средства физических или юридических лиц, в отдельных группах, состоящих исключительно из иностранных граждан и/или лиц без гражданства, обучение может осуществляться на иностранном языке. При этом высшие учебные заведения должны обеспечивать таким лицам изучение государственного языка.

В ходе обсуждения в сессионном зале Рады возникла дискуссия, а докладчиков по проекту заглушали возгласы из зала. Оппозиция в Раде резко выступила против принятия таких изменений, отметив, что этот законопроект создает лазейку для обучения в украинских вузах на русском языке.

В то же время ряд депутатов отмечали, что преподавание на английском и украинском в вузах приводит к потере части иностранных студентов из стран СНГ, которые хотят учиться на русском.

Ранее на Украине выступили против возвращения обучения в школах на русском языке.

В феврале стало известно, что большинство украинцев поддержали право на обучение на русском языке.