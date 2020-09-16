Турция заявила о нападении на один из своих наблюдательных пунктов в Идлибе

Министерство национальной обороны Турции заявило о нападении на один из своих наблюдательных пунктов в сирийском Идлибе.

«В зоне деэскалации в Идлибе к нашим наблюдательным пунктам под номерами 3,4,5,6,7,8 и 9 подошли группы людей, которые выглядели как мирные жители. Они атаковали наш наблюдательный пункт номер 7 и разбежались после принятых мер», – передает ТАСС сообщение турецкого военного ведомства.

В Анкаре утверждают, что эти группы «координировались режимом [президента Сирии Башара] Асада».

Ранее сообщалось, что Москва и Анкара ведут переговоры по сокращению числа турецких военных в сирийской провинции Идлиб.

В августе сирийская армия при участии российских советников с 18 по 24 августа провела операцию по разгрому бандформирований в центральной части страны. Всего было уничтожено 327 боевиков.

Также в конце августа российско-турецкий патруль в Идлибе обстреляли из гранатомета – двое российских военных получили легкие контузии, был поврежден бронетранспортер.

После этого турецкие военные нанесли ответный удар по району инцидента.