Стало известно, в каких компаниях у секретарей самая высокая зарплата

Самые высокие зарплаты получают секретари, работающие в компаниях, которые специализируются на тяжелом машиностроении, а самые низкие – сотрудники госсектора.

В пятерку регионов России с самыми высокими зарплатами у секретарей вошли: Ямало-Ненецкий автономный округ, 46 тыс. рублей в месяц; Москва, 45 тыс. рублей в месяц, Камчатский край, 42 тыс. 500 рублей в месяц; замыкает пятерку Магаданская область, 40 тыс. рублей в месяц. Такие данные «Ридусу» предоставил сервис по поиску работы hh.ru в преддверии профессионального праздника российских секретарей 18 сентября.

Высокие зарплаты секретарям готовы предложить работодатели в следующих профессиональных отраслях: тяжелое машиностроение, добывающая отрасль, строительство и недвижимость. Самые низкие зарплаты предлагаются в государственных организациях, предприятиях сельского хозяйства и ЖКХ.

Самые низкие зарплаты у секретарей зафиксированы в российских регионах: Тамбовская область, 21 тыс. 500 рублей в месяц; Оренбургская область, 20 тыс. рублей в месяц; Кировская область 20 тыс. рублей в месяц; Республика Мордовия, 20 тыс. рублей в месяц; Республика Северная Осетия – Алания, 17 тыс. рублей в месяц.

Отмечается, что в 2019 году 7% мужчин трудились секретарями, в 2020 году их число стало больше на 1%.

Ранее были названы шесть отраслей с самыми высокими в России зарплатами.