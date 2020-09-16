В онкоцентре Красноярского края начали применять лазерную хирургию

Первые операции при помощи лазерной хирургии прошли в отделении опухолей головы и шеи краевого онкодиспансера, говорится в сообщении правительства Красноярского края.

Лазерную хирургическую систему СО2 Lumenis приобрели в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

«За месяц с начала использования лазера мы провели пять операций. Ранее в отделении мы делали только так называемые холодные резекции. Трое из прооперированных при помощи лазера пациентов выписаны, еще двое находятся в отделении. Все пациенты чувствуют себя удовлетворительно», – сказал заведующий отделением Максим Авдеенко.

Использование лазерной хирургии отлично подходит для лечения пациентов с I–II, а иногда и третьей стадией заболевания. Лазер позволяет оперировать через рот на расстоянии до 50 см. Такая операция позволяет сохранить гортань, дает пациенту возможность дышать естественным образом, сохранить голос. Еще один неоспоримый плюс новой методики – операция проходит почти бескровно, говорится в сообщении на сайте правительства региона.

Специалисты отмечают, что удаление опухоли таким способом вовсе не значит, что ее «выжигают», как может показаться. Лазером хирурги производят именно резекцию, иссечение, то есть биологический материал в любом случае отправят на гистологическое исследование.

Авдеенко заострил также внимание на том, что, лазерная хирургия – не панацея, а еще одна методика лечения пациентов. Как и для любого другого метода, для нее есть определенные показания. В будущем специалисты отделения намерены расширить возможности использования лазера для операций на ротоглотке и гортаноглотке.