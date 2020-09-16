Мать оставила новорожденную на лавке в Подмосковье

В Подмосковье мать оставила новорожденную дочку на лавке, женщину обнаружили позднее, сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Татьяна Петрова.

«В дежурную часть второго отдела полиции МУ МВД «Люберецкое» поступило сообщение об обнаружении возле одного из домов в поселке Имени Калинина на лавочке новорожденной девочки в возрасте, предположительно, около одного месяца», – цитирует Петрову РИА «Новости».

Правоохранители установили ее мать, ей оказалась 32-летняя местная жительница. Ее доставили в отдел.

«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», – указала представитель ведомства.

Следователи устанавливают причину, по которой ребенка оставили на улице, а также причины и условия, способствовавшие свершению преступления, уточнила старший помощник главы ГСУ СК по Подмосковью Ольга Врадий.

В январе житель Хабаровского края Виктор Гаврилов оставил в аэропорту Шереметьево двух мальчиков, пяти и восьми лет. У детей был рюкзак с документами, в числе которых свидетельства о рождении, а также записка от отца.

Было возбуждено уголовное дело. Затем отец детей пришел с повинной. По данным следствия, Гаврилов не только бросил детей, но и избивал их, а также бывшую жену. Кроме того, он украл деньги у знакомой.

Сначала детей передали бабушке в Комсомольске-на-Амуре, позднее –матери, у которой сейчас новая семья. Гаврилов просил уполномоченную по правам ребенка Анну Кузнецову не отдавать сыновей матери.

В августе Гаврилова ограничили в родительских правах.