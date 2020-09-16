Академик РАН объяснил, почему при испытании вакцины от коронавируса добровольцам нельзя беременеть, пить и курить

Вакцина от коронавируса «Спутник V» пока не рассчитана на беременных и детей, поэтому девушек в положении просто не берут на испытания, а чрезмерное курение и алкоголь совместно с препаратом могут отразиться на здоровье участников и самом исследовании, заявил газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.

Врачи порекомендовали участникам пострегистрационных исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V» отказаться от употребления алкоголя за три дня до вакцинации и в ходе исследования воздержаться от его чрезмерного потребления, а курильщикам следует ограничиться десятью сигаретами в день. Также добровольцев предупредили, что во время испытаний нельзя беременеть, становиться донором яйцеклетки или спермы, а также посоветовали женщинам временно не кормить грудью.

«Дело в том, что для детей и беременных, чтобы применить на них вакцину, нужны отдельные испытания, потому что организм этих категорий людей имеет свои особенности. То есть пока эта вакцина для них просто не предназначена. Поэтому их и не приглашают на данную стадию клинических испытаний», – говорит Зверев.

Что касается алкоголя, продолжает вирусолог, то, действительно, во время многих других исследований его не рекомендуется принимать после вакцинации, например, против желтой лихорадки, поскольку на организм возлагается очень высокая нагрузка. Он также напоминает, что и во время приема антибиотиков, например, не рекомендовано пить алкогольные напитки, так как совместно с препаратами это дает очень большую нагрузку на печень.

«Почему алкоголь не рекомендовано за три дня до испытаний – для меня загадка. Но, возможно, как и с курением, таким образом они пытаются сделать испытание более чистым. Просто для исследования всегда отбираются пациенты определенных групп, потому что вакцина же не испытана и никто не знает, что можно, а что нельзя», – подытожил Зверев.

Ранее в Росстате рассказали, что с начала 2020 года в России зафиксировали увеличение производства сывороток и вакцин в ампулах почти в пять раз, в сравнении с этим же периодам прошлого года.