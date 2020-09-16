Утечка аммиака произошла на заводе «Меридиан» в Москве

Взгляд
16 сентября, среда  |  Последнее обновление — 10:47  |  vz.ru
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Директор РАЭК: У России больше шансов привлечь белорусских специалистов, чем у Польши

Эксперт назвал условие, при котором Россия может стать мировым IT-лидером Ольга Анохина
«Все программы по цифровой экономике, которые были запущены в 2018 году, к сожалению, не приведут Россию к тому, что мы сможем конкурировать с Америкой и Азией на равных. Но у нас есть ряд рекомендаций, что нужно сделать, чтобы вырваться из этого замкнутого круга. И один из важных вопросов – это кадры», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко. Подробности...
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Арктический щит России и Китая стал новым страхом Америки

Китайцы всерьез намерены поучаствовать в освоении российской Арктики Wu Yue/Global Look Press
Американские эксперты бьют тревогу – США рискуют столкнуться в Арктике с «кошмаром» в виде союза России и Китая. Заокеанских аналитиков пугают не только экономические последствия, но и прямая военная угроза, которой могут стать противоракетные системы и флоты двух главных оппонентов Вашингтона. Действительно ли военное сотрудничество Москвы и Пекина на Севере угрожает Америке? Подробности...
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Креативность превращается в новую индустрию

Вещи, которые раньше воспринимались как баловство, неожиданно предстают как большой бизнес Валерий Мельников/РИА Новости
Экономикой настоящего, а не будущего, сферой, требующей госинвестиций и внимания, назвал креативную индустрию первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, открывая «Российскую креативную неделю» в Москве, где собрались представители IT, архитектуры, дизайна, образования, музыки и урбанистики. Как талант и творчество превратить в настоящую индустрию? Подробности...
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Шведов выгоняют из Швеции

В пересчете на количество населения шведы приняли у себя больше беженцев с Ближнего Востока, чем любая другая страна Европы Panayotis Tzamaros/ZUMA/Global Look Press
Арабская партия Швеции призывает выселить из страны коренное население, которое критично настроено к мигрантам и идеям «разнообразия». В первую очередь это относится к шведским пенсионерам. Ранее в стране констатировали резкий рост уличного насилия, антисемитизма и произвола со стороны этнических ОПГ, что резко контрастирует с образом благополучной Скандинавии. Что ждет Швецию? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Германию подняла с колен христианская демократия

Антон Любич, экономист
Сегодняшняя Германия построена именно христианскими демократами. От восстановления германской государственности в 1949 году и по сегодняшний день они правят там 51 год из 71. Подробности...

Как примирить советских и антисоветских русских

Владимир Можегов, публицист
Едва ли есть на свете два более непримиримых типа сознания, чем советский русский и русский антисоветский. Иногда кажется, что слеплены они из двух разных биологических материалов и найти согласие между ними невозможно. Подробности...
Обсуждение: 83 комментария

Культура, зацикленная на сексе – антисексуальна

Сергей Худиев, публицист, богослов
Обилие «секса» при отсутствии любви приводит к пресыщению и неспособности реагировать на обычные стимулы – и люди пускаются в причудливые извращения на грани прямого криминала. Это папа Римский назвал «божественным удовольствием»? Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев
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Шведов выгоняют из Швеции

Отношения России и Японии изменятся

России запретили объединяться с Белоруссией

Обсуждение: 8 комментариев
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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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    Утечка аммиака произошла на заводе «Меридиан» в Москве

    16 сентября 2020, 10:47

    Текст: Наталья Ануфриева

    Утечка аммиака произошла в ночь на среду из холодильной установки на производственно-коммерческом предприятии «Меридиан» на севере Москвы, сообщил представитель экстренных служб столицы.

    Источник сообщил, что на заводе «Меридиан» «произошло срабатывание датчика автоматизированной системы контроля аварийных выбросов из-за травли аммиака из холодильной установки», передает РИА «Новости».

    По его словам, угрозы персоналу предприятия и проживающему вблизи населению нет. Оставшийся в холодильной установке аммиак слит, ведутся ремонтные работы.

    Компания «Меридиан» занимается производством рыбы и морепродуктов.


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