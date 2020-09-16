В квартире под Ярославлем обнаружили тела двух девочек Утечка аммиака произошла на заводе «Меридиан» в Москве 16 сентября 2020, 10:47 Текст: Наталья Ануфриева

Утечка аммиака произошла в ночь на среду из холодильной установки на производственно-коммерческом предприятии «Меридиан» на севере Москвы, сообщил представитель экстренных служб столицы. Источник сообщил, что на заводе «Меридиан» «произошло срабатывание датчика автоматизированной системы контроля аварийных выбросов из-за травли аммиака из холодильной установки», передает РИА «Новости». По его словам, угрозы персоналу предприятия и проживающему вблизи населению нет. Оставшийся в холодильной установке аммиак слит, ведутся ремонтные работы. Компания «Меридиан» занимается производством рыбы и морепродуктов.

Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях