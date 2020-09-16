Участникам испытаний вакцины от коронавируса дали рекомендации

Женщинам-участницам пострегистрационных исследованиях российской вакцины от коронавируса «Спутник V» рекомендовали не беременеть, а всем добровольцам посоветовали отказаться от алкоголя и ограничить курение.

«Если вы решили участвовать в исследовании, то в период его проведения вам не рекомендуется беременеть, кормить ребенка грудью, а также являться донором яйцеклетки в течение трех месяцев после вакцинации», – говорится в протоколе клинического исследования вакцины, передает РИА «Новости».

Кроме того, забеременевшие участницы испытаний будут немедленно отстранены от вакцинации и взяты под наблюдение.

Тем временем мужчинам-участникам рекомендовали избегать зачатия и не сдавать сперму для искусственного оплодотворения во время испытаний и в течение трех месяцев после их завершения.

Также добровольцам необходимо отказаться от употребления алкоголя за три дня до вакцинации, а в ходе исследования воздержаться от его чрезмерного потребления. Курящим участникам рекомендовали ограничиться десятью сигаретами в день.

Ранее заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что все 13 провакцинированных от коронавируса жителей Москвы чувствуют себя хорошо.

11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса, разработанной учеными НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД