Москвичам пообещали «старое» бабье лето Синоптики рассказали о погоде в столице 16 сентября 2020, 03:30 Текст: Антон Никитин

В среду синоптики пообещали москвичам ясную осеннюю погоду. По прогнозу синоптиков, в среду утром в столице будет 9 градусов тепла. К обеду температура воздуха в Москве поднимется до плюс 13 градусов. Ветер прогнозируется северо-западный, к вечеру – южный, силой 1-2 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

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