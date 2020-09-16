Нидерланды выступили против распространения санкций США на компании ЕС

Нидерланды не поддерживают американские экстерриториальные санкции, затрагивающие интересы европейских компаний, заявил глава внешнеполитического ведомства королевства Стеф Блок.

«Нидерланды не поддерживают американские экстерриториальные санкции, которые затрагивают европейские компании. Подобные рестрикции только разделяют трансатлантических партнеров, а не объединяют их», – приводит слова Блока ТАСС.

По мнению главы МИД Нидерландов, «такие страны, как Россия, только выигрывают» от подобных ограничительных мер.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель выступила против распространения экстерриториальных санкций США в отношении «Северного потока – 2» на оператора порта немецкого города Засниц. МИД Германии назвал экстерриториальные санкции США против «Северного потока – 2» вопиющим вмешательством в суверенитет ЕС.

В июле бывший канцлер Германии, председатель совета директоров Роснефти и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер назвал готовящиеся санкции США против «Северного потока – 2» намеренным расторжением трансатлантического партнерства и атакой на экономику Европы.

В июне Еврокомиссия выступила против «введения санкций в отношении компаний ЕС, ведущих законный бизнес».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о значении ответных мер Евросоюза на экстерриториальных санкций США для продолжения строительства «Северного потока – 2».

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