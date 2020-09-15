«Норникель» представил план рекультивации пострадавших от разлива топлива земель

«Норильский никель» представил план рекультивации земель, пострадавших от разлива топлива под Норильском, сообщил во вторник старший вице-президент компании по устойчивому развитию Андрей Бугров.

«Проект разработала специализированная организация. Все предложенные мероприятия базируются на наилучших доступных технологиях, а их своевременная и скрупулезная реализация позволят свести к минимуму тот ущерб, который был нанесен окружающей среде в результате произошедшего инцидента», – передаются его слова сообщается на сайте компании «Норникель».

Таким образом отмечается, что итогом рекультивации станет восстановление земель до состояния, соответствующего требованиям законодательства России.

Напомним, 29 мая на ТЭЦ-3, принадлежащей Норильско-Таймырской энергетической компании (которая, в свою очередь, входит в группу компаний «Норильский никель»), произошел разлив около 21 тыс. тонн дизельного топлива. Порядка 15 тыс. тонн нефтепродуктов оказалось в ближайших реках, Далдыкан и Амбарной. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м. По оценке экспертов, техногенная катастрофа под Норильском стала одной из крупнейших утечек нефтепродуктов в истории Арктики, которая представляет прямую угрозу экосистеме региона. Более чем через месяц после аварии специалисты завершили сбор основного объема топлива, разлившегося после разгерметизации резервуара на ТЭЦ-3.

Президент Владимир Путин потребовал восстановить почву и водное пространство, а не «быстренько прибраться». По итогам встречи главы государства с экологами-общественниками и ликвидаторами аварии были даны указания Росприроднадзору произвести оценку экологического ущерба от разлива топлива. В итоге ущерб, по оценке Росприродназдора, составил 147,7 млрд рублей. «Норникель» заявил, что оспаривает рассчитанный размер вреда, но при этом подтверждает обязательства ликвидировать последствия. Компания пока озвучила лишь сумму, потраченную на ликвидацию непосредственных последствий аварии – 10 млрд рублей.

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