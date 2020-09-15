В России предложено обнулить НДС на внутренние авиаперевозки

Минтранс попросил первого вице-премьера Андрея Белоусова поддержать установление нулевой ставки НДС на все внутренние авиаперевозки на период с 2021 до конца 2024 года, следует из публикации на сайте Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

Так, о просьбе говорится в письме главы департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Светланы Петровой в адрес АЭВТ, передает «Интерфакс».

Она сообщила, что в августе Минтранс просил Минфин поддержать установление нулевого НДС на внутренние перевозки, но финансовое ведомство это предложение не поддержало.

Ранее в Минтрансе предложили реализовать в России к 2035 году бесплатный проезд на общественном транспорте. При этом необходимо ввести механизм «пользователь платит» для всех категорий автомобилистов, который подразумевает с 2025 года взимание платы за проезд по дорогам регионального значения, а к 2035 году – со «всех категорий пользователей дорог», включая дорожную сеть городских агломераций.