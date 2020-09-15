Доктор Мясников обратился к Навальному

Врач и телеведущий Александр Мясников обратился к блогеру Алексею Навальному, который, выйдя из комы, собрался вернуться в Россию и при этом отказался участвовать в совместном расследовании произошедшего с ним.

«Если Навальный настолько хорошо себя чувствует, что смотрит новости, то может и моя заметка попадется ему на глаза? Алексей, поступи честно, поступи наперекор своим советчикам! Дай свое согласие на предоставление нам своей медицинской информации, это будет лучше и для Германии, и для нас, и в итоге для тебя. Остановишь нагнетание обстановки, предотвратишь несправедливые санкции против своей страны, сделаешь наконец правильный поступок», – написал доктор в своем официальном Telegram-канале.

Также Мясников отметил, что Навальные «сам лучше других понимает, что власть его не травила, в России же жизнь спасли».

«А те же власти разрешили вывезти тебя на лечение в Германию, хотя принципиально важных медицинских причин для этого не было. Алексей, сегодня наконец есть шанс заслужить уважение людей. Неужели упустишь?!» – заключил доктор.

Ранее СМИ сообщили, что Навальный не намерен эмигрировать в Германию и планирует вернуться в Россию. До этого в берлинской клинике Charite сообщили, что Навальный начал вставать с постели.

В тот же день власти Германии заявили, что три лаборатории во Франции и Швеции якобы подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок».

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком», который имеет 100-процентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме блогера следов отравляющих веществ. Европейские политики отмечали что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что Навальный выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.

Москва потребовала от Берлина ответить на новый запрос Генпрокуратуры России о лечении и обследовании Навального немецкими медиками. Отметим, Германия до сих пор не ответила на запрос Генпрокуратуры России от 27 августа по инциденту с блогером.

Кроме того, глава комитета по экономике и энергетике бундестага ФРГ Клаус Эрнст заявил, что новые санкции против России в ситуации с Навальным – это «огонь по своим».