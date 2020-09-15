Рада приняла заявление с осуждением выборов президента Белоруссии

Верховная рада Украины приняла заявление, в котором утверждается, что выборы президента Белоруссии не были «ни свободными, ни честными» и проходили при отсутствии наблюдателей от международных организаций.

За это решение проголосовали 228 депутатов при минимально требуемых для принятия 226, передает ТАСС.

«Верховная рада Украины считает, что президентские выборы в Белоруссии не были ни свободными, ни честными», – говорится в документе.

В заявлении сказано, что выборы в республике прошли в условиях полного отсутствия состязательности между кандидатами, свободных СМИ, а также авторитетных наблюдателей от международных организаций, таких как ОБСЕ и Совет Европы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что Белоруссия может столкнуться с Майданом, если власти не пойдут на диалог с народом. До этого он заявил, что Украина выступает против вмешательства иностранных государств во внутриполитическую ситуацию в Белоруссии.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов.

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