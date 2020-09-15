В Кремле отреагировали на улучшение состояния Навального

Все будут только рады, если берлинские врачи поправят состояние здоровья блогера Алексея Навального, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, речь идет о человеческой жизни, и если гражданин России поправится, все этому будут рады, передает РИА «Новости».

«Если какие-то негативные последствия будут ликвидированы, уже с точки зрения состояния здоровья будут поправлены берлинскими врачами, конечно, все будут только рады», – сказал Песков.

Также представитель Кремля отреагировал на заявление Навального о намерении вернуться на родину. По словам Пескова, любой гражданин волен уезжать и возвращаться в Россию.

При этом пресс-секретарь подчеркнул, что нет необходимости во встрече сотрудников администрации президента с Навальным.

«Мы, честно говоря, не видим причин для такой встречи, не видим потребности в такой встрече, поэтому убежден, что такой встречи не будет», – сказал он.

Ранее СМИ сообщили, что Навальный не намерен эмигрировать в Германию и планирует вернуться в Россию. До этого в берлинской клинике Charite сообщили, что Навальный начал вставать с постели.

В тот же день власти Германии заявили, что три лаборатории во Франции и Швеции якобы подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок».

Ранее ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком», который имеет 100-процентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме блогера следов отравляющих веществ. Европейские политики отмечали что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что Навальный выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.

Москва потребовала от Берлина ответить на новый запрос Генпрокуратуры России о лечении и обследовании Навального немецкими медиками. Отметим, Германия до сих пор не ответила на запрос Генпрокуратуры России от 27 августа по инциденту с блогером.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Германия не передает России материалы по делу Навального.